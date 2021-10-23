YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyor

Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyor

23.10.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson: - "Peugeot Sport’un motor sporlarındaki 40 yılı sadece uzun bir zaferler listesi elde etmekle kalmadı, aynı zamanda gerçek bir gurur kaynağı oldu. Motor sporları bize yol gösteren ve hem bugün hem de gelecekte daha fazla kazanım için bir sıçrama tahtası görevi gören bir miras"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Peugeot’nun motor sporları birimi Peugeot Sport, bu ay 40. yıl dönümü kutluyor.

Peugeot açıklamasına göre, Ekim 1981’de kurulan ve orijinal adı Peugeot Talbot Sport olan Peugeot Sport, 40 yıldır dünyada motor sporlarının iddialı şampiyonalarında mücadele ediyor. Dünya motor sporları tarihine adını yazdıran Peugeot Sport, geride kalan 40 yıla sayısız pist ve ralli zaferi sığdırdı. Dünyanın ilk süreli yarışı olan 1895 Paris-Bordeaux-Paris yol yarışındaki zaferinden bu yana marka, teknolojisini ileriye taşımak için motor sporlarını kullandı.

5 kez Dünya Ralli Şampiyonluğu (WRC), 3 kez Le Mans 24 Saat zaferi, 7 kez Dakar Rallisi, 1 kez Dünya Rallikros Şampiyonluğu olmak üzere sayısız zafere imza attı. Sürücü koltuğunda Sebastien Loeb, Ari Vatanen ve Marcus Grönholm gibi önemli isimleri bulundurdu.

- "Motor sporları bizim için bir miras"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, motor sporlarının otomobil endüstrisine araştırma ve ilerlemenin hızlandırılması için olağanüstü bir teknoloji laboratuvarı sağladığını dile getirdi.

Jackson, "Motor sporları aynı zamanda modellerimizi pazara sunma ve geleceğin ulaşım planlarını yapma açısından da markamız için önemli bir rol oynuyor. Peugeot Sport’un motor sporlarındaki 40 yılı sadece uzun bir zaferler listesi elde etmekle kalmadı, aynı zamanda gerçek bir gurur kaynağı oldu. Motor sporları bize yol gösteren ve hem bugün hem de gelecekte daha fazla kazanım için bir sıçrama tahtası görevi gören bir miras." ifadelerini kullandı.

- 205’ten 9X8’e uzanan yolculuk

Açıklamaya göre, motor sporlarının efsanevi ismi Jean Todt tarafından kurulan Peugeot Sport, sayısız ikonik otomobil üretti. Peugeot 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi ve 905, Peugeot 908, 208 T16 Pikes Peak, 2008 DKR, 3008 DKR ve 208 WRX gibi otomobiller parkurlarda önemli başarılar gösterdi. Bu zincirin son halkasını ise Peugeot’nun elektrikliye geçiş planlarını simgeleyen ve aynı zamanda markanın spor departmanı ile tasarım ekibi arasındaki bağı güçlendiren Peugeot 9X8 oluşturuyor.

Fransız otomobil üreticisinin DNA’sının bir parçası olan motor sporları sayesinde, tüm Peugeot Sport programları, güvenlik, performans, yeni enerji türleri, verimlilik, elektronik ve sürüş destek sistemleri olmak üzere birçok yenilikçi vizyon ve teknolojiyi destekliyor.

Bugün ise FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24’te mücadele edecek Peugeot 9X8 ile Peugeot Sport’un Hypercar programının merkezinde elektrikliye geçiş yer alıyor. Bu, Peugeot’nun geleceğin ulaşım planlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda yarış pistinden elde edilen kazanımlarla sürücülerin günlük hayatta kullandıkları otomobillere yönelik yeni fikirler ve yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttuTermometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttu
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:53
İkindi
15:50
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.