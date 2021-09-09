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Peugeot ticari araçlarda sıfır faiz kampanyası sürüyor

09.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot ticari araçlarda sıfır faiz kampanyası sürüyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, eylül ayı boyunca Peugeot hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Buna göre, güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter, 80 bin lira için 15 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100 bin için 15 ay yüzde 0,99 veya 50 bin lira için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle ticaretin profesyonellerini bekliyor.

Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara zengin ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor.

Markanın bir diğer başarılı hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla rakiplerinden ayrılıyor. Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor.

Peugeot Partner Van, kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekiyor. Peugeot​​​​​​​ Boxer ise minibüs ve Van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.

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