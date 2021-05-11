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"Peugeot ticari"den mayıs kampanyası

11.05.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Rifter 80 bin TL için “0” faizle satışa çıkıyor. Peugeot hafif ticari ailesi de 100 bin TL için yüzde 1,09 faizle dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca hafif ticari araç grubuna özel avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, mayıs ayında hafif ticari araç grubuna özel cazip faiz oranları ve satın alma seçenekleri sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Peugeot Rifter 80 bin TL için “0” faizle satışa çıkıyor. Peugeot hafif ticari ailesi de 100 bin TL için yüzde 1,09 faizle dikkati çekiyor. Ayrıca, 17 Mayıs’a kadar bir Peugeot sahibi olan herkese Artı Garanti de hediye ediliyor.

Açıklamaya göre, Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanım hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla öne çıkıyor.

Model, keyifli seyahatler için Expert Traveller ve ticaretin uzmanları için Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle ihtiyaçlara uyum sağlıyor. Peugeot Partner Van ise kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile yeni bir sürüş deneyimi sunuyor ve tasarımıyla dikkati çekiyor. Peugeot Boxer ise minibüs ve Van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.

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