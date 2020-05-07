Peugeot Türkiye, nisan ayını lider tamamladı

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, nisan ayında gerçekleştirdiği 3 bin 960 adet satış ile pazar payını bir önceki aya göre dokuz puan artırarak yüzde 15’e çıkardı ve markalar sıralamasında beş basamak yükselerek birinci sıraya ulaştı. Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında gerçekleşen 3 bin 347 adet SUV satışı ile yüzde 42 pay alarak toplam SUV segmentinin en çok satan markası yine Peugeot oldu. Peugeot Türkiye, ocak ayından nisan ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 7 bin 142 adet SUV satışı ile 2020 Ocak-Nisan toplam SUV’deki liderliğini de devam ettirdi. Türkiye’de satışa sunulduğundan beri yüksek talep gören, modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan yeni SUV 2008 modeli Nisan ayındaki 1,351 adetlik satış ile B-SUV segmentinin lideri olurken, ocak-nisanda gerçekleştirdiği 2.224 adetlik toplam satış ile de B-SUV segmentinde liderlik koltuğuna oturdu. Sene başından beri toplam 4.423 adet satılan markanın amiral gemisi SUV 3008 modeli nisan ayındaki 1.882 adetlik satışı ile C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti. Benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan ve 2020 yılında toplam 495 adet satılan SUV 5008 modeli ise nisan ayındaki 114 adetlik satışı ile nisan ayında D-SUV segmentinin lideri oldu.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, nisan ayında, hem dijital kanallarda hem de showroomlarda iletişime geçilen toplam müşteri temas sayısında tarihinin en yüksek sayısına ulaşan Peugeot Türkiye, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 47 daralarak 26 bin 457 adet ile tamamlanan Türkiye toplam pazarındaki satışlarını bir önceki aya göre yüzde 30 oranında artırarak 3 bin 960 adet satış ile büyük başarı gösterdi. Nisan ayında bugüne kadarki en yüksek dijital talep adedini alan Peugeot Türkiye‘nin satışını gerçekleştirdiği birçok otomobilin tanıtımı, kredi ve satış süreçleri dijital sistemler üzerinden gerçekleştirildi ve isteyen Peugeot severlerin araçları evlerine teslim edildi. Açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, içinde bulunulan bu hassas dönemin daha kolay atlatılmasını sağlayacak yeni çalışma düzenini çok hızlı bir şekilde hayata geçirerek müşteri ve çalışan sağlığının en önemli husus olduğu inancıyla 108 maddelik KOVİD-19 protokolünü devreye aldı. Tüm tesislerin çok hızlı bir şekilde bu protokole göre kovid-19’a hazır hale gelmesini ve bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenmesini sağladı. En iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak adına araç tanıtımı ve satış süreçleri dijitalleştirildi.

Bununla beraber isteyen müşterilerin otomobilleri dezenfekte edilerek evlerine teslim edildi. Yetkili satıcı ve servisler nöbet sistemi ile çalışmaya devam ederken hem Peugeot Türkiye çalışanları hem de bayi çalışanları evden çalışma düzeninde büyük gayret göstererek bu başarıya ulaştı. Çalışmaya evden devam eden bayi çalışanları müşteriler ile telefon ve görüntülü görüşme üzerinden iletişim kurarak satış sürecini gerçekleştirirken; showroomları ziyaret etmek isteyen ve randevu alan müşteriler için tesislerde nöbetçi personel hazır bulundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç alınan bu sonuçta Peugeot Türkiye ekibinin, bayi teşkilatının, medya ve dijital ajanslarının birbirine kenetlenmesinin, başarıya ve değişime inanmasının büyük etken olduğunu belirtti. Anaç, "Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen kendimize ve teşkilatımıza güvendik; birçok markanın alamayacağı riskleri alarak isabetli bir planlama yaptık, tamamının satılacağını taahhüt ederek yüksek adette ve farklı donanıma sahip otomobilleri Avrupa'dan getirdik, hızlı bir şekilde yeni ürün gamı ile ilgili satış ekiplerimize eğitim verdik ve değişime çok hızlı ayak uyduran bayi teşkilatımız, bayi çalışanlarımız ve tüm stratejik iş ortaklarımız ile bu sonuca ulaştık. Perakende tarafında ciddi bir takım çalışması içinde bu başarıya ulaşırken; kurumsal satış ekibimiz de portföydeki tüm potansiyel müşterilerimizi yoğun bir şekilde tarayarak, ciddi bir satış gerçekleştirdi. Hem Peugeot Türkiye çalışanları hem de büyük bir kısmı evden çalışan bayi çalışanları ortamın getirdiği çeşitli zorluklara rağmen büyük bir gayret göstererek bu başarıyı elde ettiler." ifadelerine yer verdi.