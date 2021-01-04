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Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Gülin Reyhanoğlu getirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.01.2021 17:12 | Son Güncelleme

Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Gülin Reyhanoğlu getirildi

İSTANBUL (AA) - Gülin Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibarıyla Peugeot Türkiye Satış Direktörlüğü görevini Mehmet Akın'dan devraldı.

Groupe PSA açıklamasına göre, Groupe PSA Türkiye'deki kariyerine Ekim 2017'de Peugeot Türkiye Filo Müdürü olarak başlayan Gülin Reyhanoğlu, Ağustos 2019-2020'de geçen bir yıllık sürede grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalıştı.

17 Ağustos 2020 itibarıyla grubun dört markasından sorumlu B2B Satış Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı çalışmaya başlayan Reyhanoğlu, 1 Ocak 2021 itibarıyla Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı görevine devam edecek.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Reyhanoğlu, otomotivde 2006-2010'da Otokoç, 2010-2015'te TEB ARVAL, 2016-2017'de ALD Otomotiv'de Satış Müdürü olarak görev yaptı.

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