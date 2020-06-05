Peugeot Türkiye SUV'de mayısı lider tamamladı

İSTANBUL (AA) - Mayıs ayında gerçekleştirdiği 2 bin 45 adet SUV satışı ile SUV segmentinden yüzde 34 pay alan Peugeot markası, yine toplam SUV segmentinin en çok satan markası oldu.

Firma açıklamasına göre, Peugeot Türkiye ocak ayından mayıs sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 9 bin 187 adet SUV satışı ile 2020 ocak-mayıs dönemi toplam SUV’deki liderliğini de devam ettirirken, mayıs ayında gerçekleştirdiği 2 bin 733 adet satış ve yüzde 8,4 pazar payı ile markalar sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.

Ocak mayıs arasında toplam 5 bin 431 adet satılan Peugeot SUV 3008 yüzde 13 pazar payı ile bu dönemde Türkiye’de toplam SUV segmentinin lideri olurken, Mayıs ayındaki bin 8 adetlik satışı ile yüzde 27 pazar payı alarak C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti.

Türkiye’de satışa sunulduğundan beri yüksek talep gören, modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan yeni SUV 2008 modeli mayıs ayında gerçekleştirdiği 995 adetlik satış ile SUV 3008’in ardından ikinci sırada bulunurken, benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan SUV 5008 ise mayıs ayında D-SUV segmentinde yüzde 20 pazar payı ile de ikinci sırada yer aldı.