YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Peugeot Türkiye'de atama

Peugeot Türkiye'de atama

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Peugeot Türkiye'de atama

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye’de, Pazarlama Direktörlüğü görevine Gupse Kaplan getirildi.

Groupe PSA açıklamasına göre, Mayıs 2017 tarihinden bu yana Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan, 1 Nisan itibarıyla görevine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç'a bağlı devam edecek.

Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nden 2006'da mezun olan Gupse Kaplan, 2007-2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroen markalarında çalıştı.

Renault markasında 2011'de Ürün Müdürü olarak göreve başlayan Kaplan, 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Gupse Kaplan Peugeot Türkiye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:44
Öğle
13:14
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Trendyol'dan koronavirüsle ilgili haksız fiyat oluşumlarına yönelik tedbir açıklaması

Trendyol'dan koronavirüsle ilgili haksız fiyat oluşumlarına yönelik tedbir açıklaması

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.