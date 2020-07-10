Peugeot Türkiye'den "şimdi al ekimde ödemeye başla" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, temmuz ayına özel sınırlı sayıda Peugeot için "şimdi al ekimde ödemeye başla" kampanyası başlattı.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, şirket için çalışanlarının ve Peugeot müşterilerinin sağlığı her zaman ilk sırada geliyor. Tüm Peugeot yetkili satıcı ve servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunuyor, tesislerde bulunan tüm araçlar en güncel yöntemlerle dezenfekte ediliyor ve hijyen açısından showroom’larda aynı anda sınırlı sayıda müşteri ağırlanıyor.

İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini "peugeot.com.tr" üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda Peugeot modeline de özel fırsatlarla sahip oluyor.

Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan yeni Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında temmuz ayına özel "şimdi al, ekimde ödemeye başla" kampanyası bulunuyor.

Ayrıca müşterilerin otomobilleri talep doğrultusunda dezenfekte edilmiş bir şekilde adreslerine teslim ediliyor.