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Peugeot'da yaz fırsatları devam ediyor

06.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz fırsatları kapsamında düşük faizli kredi ile yeni Peugeot otomobile sahip olma fırsatı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, temmuz ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel fırsatlar sunuyor.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yaz fırsatları kapsamında düşük faizli kredi ile yeni Peugeot otomobile sahip olma fırsatı mevcut.

Peugeot, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508'de yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip segmentinin en çok tercih edilen modeli Peugeot SUV 2008, 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Tasarımı, sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008, 120 bin TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008'de ise 120.000 TL için 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot, sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan Peugeot 508 için de müşterilerine 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuyor.

Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 40 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a, ay boyunca 65 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 130 bin TL için 15 ay yüzde 1,59 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 100 bin TL'ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 220 bin TL'ye kadar 15 ay yüzde 1,59 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.

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