Peugeot'dan eylül ayına özel düşük faizli kredi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, eylül ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, eylül ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 ve 508 modellerinde yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar. Sınıfında öne çıkan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,69 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay yüzde 1,69 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 150 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli veya 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

- Ticari araçlarda da sıfır faizli kredi fırsatı

Açıklamaya göre, BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’a, ay boyunca 65 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 130 bin TL için 15 ay yüzde 1,69 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 100 bin TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200 bin TL’ye kadar 15 ay yüzde 1,69 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.

