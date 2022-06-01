YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Peugeot'dan yeni model "Peugeot 408"

Peugeot'dan yeni model "Peugeot 408"

01.06.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot 408, bu ayın sonlarından itibaren otomobilseverlere resmi olarak tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - Yeni "Aslan Logosu" serisinin üyesi olacak Peugeot 408, markanın karakteristik özelliklerini dinamik silüetiyle bir araya getiriyor.

Şirket açıklamasına göre, geçen yıl tanıtılan yeni aslan başlı logosuyla dikkati çeken Peugeot, model yeniliklerine devam ediyor.

İlk kez yeni 308 modelinde görücüye çıkan aslan başlı logonun yer alacağı yeni bir modelin ilk öncü görüntüsü yayınlandı.

Yeni Peugeot 408, dinamik hatları ve yenilikçi yapısıyla dikkati çekmeye hazırlanıyor. Yeni Peugeot 408, bu ayın sonlarından itibaren otomobilseverlere resmi olarak tanıtılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendiAvcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandıAntalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı
Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldüKarabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Bu görüntüden kurtulmak için yapmanız gereken çok basit

Bu görüntüden kurtulmak için yapmanız gereken çok basit

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.