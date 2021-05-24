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Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

24.05.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye'nin mayıs ayında geçerli kampanyası kapsamında, yeni Peugeot SUV 3008, 100 bin TL için yüzde 0,59'dan başlayan faiz oranlarıyla satışa çıkıyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, marka, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için mayıs ayına özel kampanyalarını sürdürüyor.

Kampanya kapsamında, yeni Peugeot SUV 3008, avantajlı faiz oranları ve satın alma seçenekleriyle sunuluyor. Ay sonuna kadar sürecek kampanya ile yeni SUV 3008, 100 bin TL için yüzde 0,59'dan başlayan faiz oranlarıyla satışa çıkıyor.

Yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni "Black Pack" seçeneğiyle gelen yeni SUV 3008'de, Peugeot i-Cockpit ile birçok yenilikçi teknoloji ve üst düzey konfor özellikleri bulunuyor. Yeni SUV 3008 ayrıca, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle sürücü ve yolcular için güvenli bir seyahat imkanı vadediyor. Yeni SUV 3008'de tercih edilebilen "Yeni Nesil Sürüş Destek Sistemleri"nde şerit konumlama asistanı, adaptif cruise control ve gece görüşü gibi özellikler yer alıyor.

Peugeot Türkiye ayrıca, mayıs ayı boyunca sağlık çalışanlarına özel teklifler sunmaya da devam ediyor.

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