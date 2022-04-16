YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Peugeot'nun online showroomu açıldı

Peugeot'nun online showroomu açıldı

16.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devreye alınan online showroom ile otomobilseverlerin Peugeot modellerini detaylı olarak inceleme imkânı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Ürün gamı ve yenilenen marka kimliğinin yanı sıra yetkili satıcı ağını genişletmesiyle dikkati çeken Peugeot, son olarak dijitalleşme alanında da adım atarak "showroom.peugeot.com.tr" adresi ile online showroomunu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Türkiye’deki gelişimini sürdürürken, önemli yeniliklere de imza atmaya devam ediyor.

Araçlarındaki kalite ve tasarımıyla öne çıkan Peugeot, online showroom hizmetiyle de bu kaliteyi bir adım yukarıya taşımayı hedefliyor. "showroom.peugeot.com.tr" adresi üzerinden Peugeot müşterileri, diledikleri modelin detaylı iç ve dış görsellerine ve teknik verilerine bir "tık" ile ulaşabiliyorlar. Böylece Türkiye’nin dört bir yanındaki otomobilseverler koltuklarından bile kalkmadan Peugeot kalitesi ile buluşuyor.

Devreye alınan online showroom ile otomobilseverlerin Peugeot modellerini detaylı olarak inceleme imkânı sunuluyor. Peugeot modelleri, özel stüdyolarda hem dışı hem de içi 360 derece olarak gerçekçiliği en yüksek seviyede yaşatacak şekilde fotoğraflandı.

Online Peugeot showroomu müşterilerine aradıkları öncelikli bilgiyi sunmasıyla da öne çıkıyor. Bu yeni yapılanma sayesinde, teknik verilerden, araç renklerine, özel iç döşemelerden farların görüntüsüne, test sürüşü randevularından en yakın bayinin konumuna kadar birçok bilgi Peugeot müşterilerinin evlerine kadar giriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Kırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandıKırklareli'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandıSarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:17
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

"Cadıyım" dedi! Paylaşımı olay oldu: Babamın cinayetini...

"Cadıyım" dedi! Paylaşımı olay oldu: Babamın cinayetini...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.