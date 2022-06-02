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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

02.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da hacı adaylarına uygulamalı eğitim

Şanlıurfa'da kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik uygulamalı eğitim semineri verildi.

Peygamber Camisi'nde düzenlenen seminerde, müftülük görevlileri tarafından hacı adaylarına çeşitli bilgiler verildi. Uygulamalı eğitimde, hacı adaylarına ihrama nasıl girecekleri ve Kabe'yi nasıl tavaf edecekleri anlatıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle 2 yıl aradan sonra hacı yolculuğunun başladığını söyledi.

Kovid-19 salgının bitme aşamasına geldiğini belirten Tolan, "Şanlıurfa'dan bu yıl kısmet olursa 830 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurlayacağız. İl Müftülüğü olarak adaylara hac sırasında nelere dikkat etmeleri konusunda 3 gün eğitim vereceğiz. İnşallah hacı adaylarımız sorunsuz şekilde ibadetlerini yerine getirir." dedi.

Seminerde eğitim veren Karaköprü İlçe Müftüsü Mehmet Koç ise 2 yıl aradan sonra hac heyecanı yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Hacı adaylarına kutsal topraklarda hijyen konusunda çok dikkat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunduklarını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Hacı adaylarımız kuralarını çekilmişti. Bu manevi yolculuğu bekliyorlardı. Şükürler olsun bu heyecan başladı. Hac, milyonlarca Müslümanı bir araya geliyor. Bu da ülkelerindeki hastalıklarda birlikte getirme ihtimali var. Hacı adaylarımız çok dikkatli olmalı özellikle maske kullanımına çok dikkat etmeli. Özellik toplu araç kullanımında maske ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli. İbadetlerin sıkıntı olmadan tamamları için dua ediyoruz."

Hacı adayı Fuat Kılıç ise kutsal toprakları gideceği için çok heyecanlı olduğu belirterek, eğitimlerin verimli geçtiğini dile getirdi.

Hacı adayı Zeynep Gümüşkolan da hac ibadetinin yerine getireceği için çok mutlu olduğu kaydetti.

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