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Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdular

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.11.2024 12:30
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Alternatif rock grubu Peyk'in solisti İrfan Alış 53 yaşında hayatını kaybetti. İrfan Alış'ın ölüm haberi Peyk grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdular

Efsane müzik gruplarından biri olan Peyk'in kurucu üyesi, solisti müzisyen İrfan Alış, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

İrfan Alış'ın vefatı Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla paylaşıldı.

İRFAN

Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, "İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın” ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine."“bunları bizim birbirimize söylememiz gerek." dedin "sadece yaptığımuz iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek" dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bi şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bi kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bi daha. Çok insana dokundun çünkü. senin yazdığın gibi “her devrin âlemi ayrı’ abi. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi" sözleriyle Alış'a veda etti.

bartu

PEYK GRUBU HAKKINDA:

Grubun geçmişi 1991'lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.

PEYK GRUBU

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Anahtar Kelimeler:
Müzisyen Bartu Küçükçağlayan
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