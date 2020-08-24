Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarihi Van Peynirciler Çarşısında gıda denetimi gerçekleştirildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker başkanlığında, Gıda ve Yem Şube Müdürü Harun Erez ve Gıda Kontrol görevlilerinin katılımlarıyla Van Peynirciler Çarşısında genel bir denetim gerçekleştirildi. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan denetimde peynirciler çarşısında bulunan işletmelere öncelikli olarak Korona virüs tedbirleri kapsamında uymaları gereken hususlar ve 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hakkında genel bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca satış yaptıkları ürünlerin saklama koşulları, ürünlerin etiketlenmesi, ürünlerin soğuk ortamda muhafaza edilmesi, kullanılan ambalaj maddeleri/kaplar ve gıda işletmelerinde uyması gereken genel ve özel hijyen kuralları hakkında işletmelere bilgilendirmelerde bulunuldu. Gıda güvenirliğinin sağlanması ve vatandaşlara daha güvenilir gıda arzının sağlanması için il müdürlüğümüz ve 13 ilçe müdürlüklerimiz ile birlikte denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımız gıda güvenirliği ile ilgili bilgi, talep gibi şikâyetlerinin olması durumunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı ile WhatsApp hattına 0501 174 0 174 başvurabilirler” denildi.



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