YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Peynircioğlu Deresi ve çevresinde yepyeni bir yaşam alanı doğdu

Peynircioğlu Deresi ve çevresinde yepyeni bir yaşam alanı doğdu

İZMİR HABERLERİ  | 18.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi’nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi’nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu. İzmirliler için yeni cazibe merkezi olacak Peynircioğlu Deresi’ndeki ekolojik koridor projesinin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Törende konuşan Soyer, doğa esaslı çözümler getiren bu örnek ıslah modelini özellikle Körfez’e akan derelerde hayata geçirmek istediklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, doğa esaslı çözümler gözetilerek tamamlanan Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridoru’nun açılışını yaptı. Geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlandı hem de dere çevresinde yeni yeşil alan oluşturuldu. 12 milyon TL’lik bütçeyle Peynircioğlu Deresi’nin kenarı İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği alan haline geldi.

Soyer: "Doğayla iç içe olmalıyız"
Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projeyi Avrupa Birliğinin (AB) en yüksek hibe programı olan HORIZON 2020 "Doğa Esaslı Çözümler" kapsamında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Soyer, "İzmir’in gurur duyduğu projelerden birini hayata geçiyoruz. Biz şehirlerde yaşamaya başladıkça, doğadan uzaklaştıkça mutsuzlaştık. Doğayı katlettikçe, onu umursamadıkça, onun üzerinde güç olduğumuzu zannettikçe biz eksiliyoruz, yoksullaşıyoruz. Aslında biz doğanın ta kendisiyiz, bir parçasıyız. Ne kadar çok doğayla iç içe olabiliyorsak mutluluğun ve huzurun önünü açıyoruz" diye konuştu.

Bu modeli yaygınlaştıracağız
Peynircioğlu Ekolojik Koridor Projesi’nin sadece ağaç, çalı dikmekten ibaret olmadığını dile getiren Soyer, şunları söyledi: "Projemiz doğanın en güçlü bir şekilde kendini yaşayabilmesi için sürdürülebilirliğin sağlandığı detaylı bir çalışma oldu. Dikilen ağaç türleri, dere kenarlarının betondan arındırılıp yeşillendirilmesi gibi. Bu ilk örnek, modeldir. Burada doğanın güvence altına alındığını görebilirsiniz. Bu modeli özellikle Körfezle buluşan tüm derelerde yaygınlaştırmak, sürdürülebilir doğal çözümleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu projenin hayata geçmesi için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ıslah projesinin tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Neler yapıldı?
Derenin etrafında 15 bin metrekaresi karbon tutan bitkilerden oluşmak üzere 26 bin 500 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Proje kapsamında alana Akdeniz iklimine uygun bin 150 ağaç, 250 bin çalı ve yer örtücü dikildi. 800 metre uzunluğundaki derenin her iki tarafındaki beton yüzeylerin bir kısmı kaldırılarak toprak taşıyıcı sistem oluşturuldu. Bu bölümlere 16 bin kazayağı bitkisi dikildi. Dere kenarlarının daha da yeşillenmesi için toprağa tohum ekildi. Çeşitli bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında 5 ahşap güneşlenme terası, 6 ahşap uzanma ünitesi ve oturma birimleri oluşturuldu. Alana polen toplamak için uzun yol kat eden arıların ve böceklerin dinlenmesine olanak sağlayacak 10 polinatör (böcek) evi de yerleştirildi. Deredeki taşkın riskini azaltmak için yağmur suyunun yeraltına karışmasını sağlayacak geçirimli 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldı. Ayrıca doğal malzeme olan kiremit irmiğinden 500 metrelik koşu yolu oluşturuldu. Derenin içine hem suyun oksijen alması sağlanıp kirlenmesi önlenecek hem de güzel bir görünüm sağlayacak fıskiyeler yerleştirildi. 8 adet uzanma ünitelerinin arkasında 90 metrekarelik meyve duvarı da oluşturuldu. Meyve duvarında böğürtlen ve üzüm meyveleri kullanıldı.

AB’nin en yüksek bütçeli hibe programı
Avrupa Birliğinin en yüksek bütçeli hibe programı olan HORIZON 2020 kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin “Doğa Esaslı Çözümler” projesi 2017’de 39 uluslararası proje arasından seçilerek 2,3 milyon Euro hibe almaya hak kazandı. Böylelikle İzmir, İngiltere’nin Liverpool ve İspanya’nın Valladolid şehirleriyle birlikte öncü ve uygulayıcı şehir oldu. Proje, Karşıyaka kent merkezinden Çamaltı Tuzlası’na kadar olan bölgeyi içeriyor. Bu bölgede karbon salımını azaltmak, bioçeşitliliği artırmak, yoğun kentleşmenin getirdiği hava sıcaklığını düşürmek, yeşil alan miktarını artırmak, sel-taşkın riskini azaltmak ve halkın yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortaya konacak model İzmir için rehber olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Kars'ta hafif ticari araç traktörün römorkuna çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Isparta’da arabada sinema keyfi
Isparta’da arabada sinema keyfi
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Karadeniz'de ekim ayında deniz keyfi
Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

İzmir Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:16
Öğle
13:02
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İzmir Emniyetinde Yer Değiştiren Ve Merkeze Çekilen Müdürler
İzmir Emniyetinde Yer Değiştiren Ve Merkeze Çekilen Müdürler
Megastar Tarkan Seferihisar'da
Megastar Tarkan Seferihisar'da
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.