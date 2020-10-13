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“Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler” adlı eğitim projesi kabul edildi

BARTIN HABERLERİ  | 13.10.2020 18:33 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan proje kapsamında ülkemizdeki açık ve yeşil alanların ‘Engelli Dostu’ çözümler üretilerek planlanması ve tasarımı konularında eğitimler verilecek.Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler” adlı eğitim projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) tarafından “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan proje kapsamında ülkemizdeki açık ve yeşil alanların ‘Engelli Dostu’ çözümler üretilerek planlanması ve tasarımı konularında eğitimler verilecek.
Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler” adlı eğitim projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) tarafından “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek projeyle ülkemizdeki açık ve yeşil alanların planlanması ve tasarımında ‘Engelli Dostu’ çözümler üretmeye yönelik alanında yetkin bilim insanları tarafından eğitimler verilecek. Projeye Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) ve Amasra Belediyesi de destek veriyor.
Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Artar, “Desteklenmeye değer görülen eğitim programının amacı, ülkemizde açık ve yeşil alanların planlaması ve tasarımıyla bu alanların engelliler tarafından kullanımı konusunda eğitimler verilecek. Alanında yetkin bilim insanlarının bilgi birikiminden yararlanmak suretiyle, yine ülkemizin farklı üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin kamusal ve özel alanlarda herkes için erişilebilir peyzaj tasarımları konusunda eğitilmesini hedefliyoruz” dedi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise kalite ve sürekli iyileştirme anlayışıyla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için gösterilen gayretlerin bu tür eğitim projeleriyle daha da değer kazandığını ifade etti.
Projede emeği geçen Doç. Dr. Artar ile destek veren paydaş kurumlara teşekkür eden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tüm bileşenlerimizle birlikte önemli gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin neticesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Yükseköğretim Kurulumuz tarafından Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Bartın Üniversitesi’nin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu böylece tescillenmiş oldu. Ayrıca Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle kabul edilen ‘Engelsiz Yaşam Alanı Projesi’ ile Türkiye’nin bu alandaki en kapsamlı tesislerinden biri Kutlubey Kampüsümüzde kuruluyor. Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri gerek sosyal sorumluluk gerekse bilimsel anlamda elinden gelen gayreti göstermeye devam etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK tarafından desteklenen eğitim projemizin de ‘Engelli Dostu’ çözümler üretecek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkılar sunacaktır” diye konuştu.

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