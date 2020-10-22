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PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.10.2020 21:14 | Son Güncelleme

PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verdi

İSTANBUL (AA) - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, PFDK, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı Sumudica'ya 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33 bin lira para cezası verdi. Rumen teknik adama ayrıca sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, Sumudica'nın oğlu Marius Stefan Sumudica'ya yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na göre 1 yıl hak mahrumiyeti ve 100 bin lira ceza verildiği aktarıldı.

Protokol tribününde yer alanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymamasından dolayı Gaziantep FK 24 bin lira aynı gerekçeyle antrenörler Şener Gençtürk, Erdal Güneş ve Stefan Sumudica 900'er lira para cezası aldı.

Kırmızı kart gören oyunculardan Hes Kablo Kayserisporlu Cristian Sapunaru'ya, Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a, Fraport TAV Antalyasporlu Sidney Sam'a ise 2'şer maç men ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Fraport TAV Antalyaspor'a çeşitli sebeplerden 48 bin lira ceza, kırmızı-beyazlı kulübün idarecilerinden Emin Murat Süğlün'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin 500 lira para cezası, görevli Servet Çavuşoğlu'na ve oyuncu Ersan Adem Gülüm'e sosyal mesafe ve maske kuralını uymamalarından dolayı 900'er lira para cezası verdi.

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