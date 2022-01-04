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PFDK kararları

04.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurul, Adana Demirspor ve Altaş Denizlispor'a para cezası verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor ile Altaş Denizlispor'u para cezasına çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 5. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Adana Demirspor'a 32 bin, Altaş Denizlispor'a 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan, Yılport Samsunsporlu futbolcu Ali Ülgen'e ise kupa müsabakasının hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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