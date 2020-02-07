PFDK, ligden çekilme kararı alan Cizrespor’a ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Cizrespor’a, Ağrı 1970 Spor maçındaki olaylar nedeni ile ceza yağdırdı. PFDK, Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ve kulüp idarecisi Şenol Algan 4 ay hak mahrumiyeti ve kendi sahasında oynayacağı 2 resmi müsabakada seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, 2 Şubat’ta oynanan Cizrespor-Ağrı 1970 Spor müsabakasında çıkan olaylar nedeni ile Cizrespor’a ceza yağdırdı. PFDK’tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cizrespor Kulübünün 2 Şubat’ta oynanan Cizrespor-Ağrı 1970 Spor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübünün akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü Başkanı Maruf Sefinç’in, müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 111 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü idarecisi Şenol Alğan’ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorlarında yer alması ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü kaleci antrenörü İbrahim Halil Akkuş’un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü sporcusu Umut Dilek’in, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Cizrespor Kulübü sporcusu Umut Dilek’in, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle yapılan sevk yönünden dosyanın incelenmesinin devamına, karar verilmiştir.”

