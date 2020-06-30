YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. PFDK'den Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve para cezası

PFDK'den Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve para cezası

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.06.2020 21:13 | Son Güncelleme

Kurul, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi - Alanyaspor Kulübü Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 26 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'a aykırılık nedeniyle de 4 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

PFDK'nin aynı nedenlerle Trabzonspor Kulübü idarecilerinden Ertuğrul Doğan'a toplam 45 gün hak mahrumiyeti ile 94 bin 500 lira, Emin Kahraman ve Yusuf Hayırlıoğlu'na da 15'er gün hak mahrumiyeti ile 55 bin 500'er lira para cezası verdiği kaydedildi.

Trabzonsporlu futbolcu Majid Hosseini'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası veren kurulun, bordo-mavili kulübe de 60 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

- Hasan Çavuşoğlu'na 7 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'nin, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası verdiği duyuruldu.

Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak'a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları'na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin lira da para cezası verildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

Doğum gününde hayatını kaybeden Alaçiçek, gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya’ya yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız"

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Büyükçekmece’deki tarihi Rum evleri sosyal yaşam merkezine dönüşecek

Sel tarım arazilerine zarar verdi

Sel tarım arazilerine zarar verdi

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Marmara'nın batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Liv Hospital Başhekimi Opr. Dr. Adil Tanık, Sanatçı Oya Aydoğan’ın

Liv Hospital Başhekimi Opr. Dr. Adil Tanık, Sanatçı Oya Aydoğan’ın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.