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PFDK'den MKE Ankaragücü ve Sivasspor'a para cezası

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 21:17 | Son Güncelleme

PFDK'den MKE Ankaragücü ve Sivasspor'a para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, farklı gerekçelerden dolayı MKE Ankaragücü'ne toplam 74 bin, Demir Grup Sivasspor'a ise toplam 69 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kurul, Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a 1 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezası verdi. PFDK, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için bloke etti.

Disiplin kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'de forma giyen futbolcu Koray Altınay'a 1 maç men cezası verdi. Kurul, 1. Lig ekipleri Eskişehirspor'a 22 bin, Bursaspor'a 18 bin, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 10 bin, Altay'a ise 5 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki müsabaka için kullanıma kapattı.

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