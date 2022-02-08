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PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası

08.02.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran'ın 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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