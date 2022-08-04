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PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

04.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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