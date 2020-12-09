Pfizer Türkiye Genel Müdürü Açık: "İlaçta Ar-Ge 7-10 yıl sürüyor"

İSTANBUL (AA) - Pfizer Türkiye Genel Müdürü Cem Açık, ilaç sektöründeki üretime ilişkin, "İlaçta Ar-Ge 7-10 yıl arasında süren bir süreç. Dolayısıyla hangi ilaçların geldiğini, hangilerinin başka ürünlerin yerini alacağını veya nasıl fazlandırılacağı konusunun bir öngörüsünü yapabilirsiniz." dedi.

Açık, Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü'nün düzenlediği Sinerji Liderlik Zirvesi "20 Online" etkinliğinde konuştu.

Hızlı üretimin ilaç sektörü için geçerli olmadığına dikkati çeken Açık, "İlaç, bilgi ve Ar-Ge ile 3-5 gün içerisinde, 1 ayda ya da tahmin edilemeyen bir zamanda geliştirilebilen bir ürün değil. En hızlı geliştirilen ilaçları şu an Kovid-19'a karşı geliştirilenlerde görüyoruz. Onun bile 1 yıl kadar süreci oldu. İlaçta Ar-Ge 7-10 yıl arasında süren bir süreç. Dolayısıyla hangi ilaçların geldiğini, hangilerinin başka ürünlerin yerini alacağını veya nasıl fazlandırılacağı konusunun bir öngörüsünü yapabilirsiniz." diye konuştu.

İlaçta ruhsatlandırma süreçlerinin de 1-2 yıl, bazen 3 yıl sürebileceğini aktaran Açık, "Makul derecede bir üretim ve talep planlaması yapabildiğiniz ölçüde çok büyük sorun yaşanmaz. Mesela, FMCG sektöründe bu çok kritiktir. Paketleme sektörü gibi alanlarda hızlı şekilde ağa girebilirsiniz fakat giriş çıkışları iyi kontrol etmeniz gerekir. Genelde eski ürünler için kampanya yapılır, başka ürünler verilir, diğeri raflardan alınır fakat ilaç böyle bir konu değildir ve döngüsü yavaştır. Çok daha net bir şekilde ilacı planlayabiliyorsunuz." dedi.