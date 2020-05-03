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P&G Türkiye'den topluma 7,5 milyon lira değerinde katkı

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu: - "Mart ayında başlayan ve farklı çalışmalarla sürecek tüm topluma fayda çalışmalarımızın yaklaşık 7,5 milyon liralık bir değeri olacak" - "Yaşanan salgın sürecinde gelir kaybına uğramış ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan ve bugüne kadar yapılmış 1,5 milyon liralık ürün bağışına ek, 3 milyon liralık ayrı bir ürün bağışı daha gerçekleştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Procter&Gamble (P&G), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, mart ayında başlayan ve haziran sonuna kadar sürecek farklı çalışmalarla, on binlerce aileye yaklaşık 7,5 milyon liralık destek sunmayı planlıyor.

P&G Türkiye'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin mart ayında başlayan ve çok aşamalı topluma katkı programı hazırladıklarını bildirdi.

İlk etapta, yurt dışından gelen ve önlemler kapsamında karantina yurtlarında kalan kişilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Turnaoğlu, “Kovid-19 sürecinde, mart ayında özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarda karantina altına alındı. P&G Türkiye olarak, 15 binden fazla vatandaşın karantinada kaldığı 26 ildeki 41 Kredi Yurtlar Kurumunu (KYK) yurdunda, ev konforunu sağlama amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde ve Kızılay aracılığıyla çamaşır deterjanı, yüzey temizleyici ve bulaşık deterjanını ulaştırdık. Buna ilave olarak 17 ildeki 26 yurtta kalan vatandaşlarımıza da saç bakım ürünleri, diş fırçaları, diş macunları gibi ürünler gönderdik." ifadelerini kullandı.

“Boşa Harcama Projesi” ile gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediklerini aktaran Turnaoğlu, gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için de 50 yeni bağış noktası aktifleştireceklerini, burada da toplam 300 personele eğitim verileceğini açıkladı.

Tankut Turnaoğlu, ramazan ayının, aynı zamanda bir dayanışma ayı olduğundan hareketle, yeni bir çalışma daha başlattıklarını belirterek, bu çalışmanın Fairy koordinasyonuyla yapılacağını ve aşamalı olarak planladıkları topluma destek projelerinin "Ramazan Ayı" bölümünü oluşturduğunu bildirdi.

Turnaoğlu, “Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde ihtiyaç duyabilecekleri temel tüketim maddelerinin olduğu erzak paketlerini ve Fairy ürünlerini göndereceğiz." ifadesini kullandı.

- Haziranda Kızılay ile geniş çaplı iş birliği

Tankut Turnaoğlu, fayda projelerinin son aşamasını ise ramazan sonrası, bayram döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Yaşanan salgın sürecinde gelir kaybına uğramış ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay iş birliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan ve bugüne kadar yapılmış 1,5 milyon liralık ürün bağışına ek, 3 milyon liralık ayrı bir ürün bağışı daha gerçekleştireceklerini bildiren Turnaoğlu, “Onbinlerce aileye bu desteği vermeyi hedefledik. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız Türk Kızılay’ı ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Mart ayında başlayan ve farklı çalışmalarla sürecek olan tüm topluma fayda çalışmalarının yaklaşık 7,5 milyon liralık bir değeri olacağını ifade eden Turnaoğlu, “P&G Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi, içinde bulunduğumuz böylesine özel dönemlerde ve elbette gelecekte de ürünlerimizle ve fayda projelerimizle topluma katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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