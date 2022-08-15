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Pharmactive CEO'su Yunus Sancak oldu

15.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pharmactive CEO'su Yunus Sancak oldu

İSTANBUL (AA) - Yüksek kalite standartlarında ilaç üretimi için kurulan, Türkiye’nin ilaç üretim şirketlerinden Pharmactive’in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Yunus Sancak oldu.

Pharmactive açıklamasına göre, şirketin 7 yıl İş Geliştirme Müdürlüğü ve son 3 yıldır da Saya Grup Şirketleri'nden Folkart’ın Uluslararası Satış Müdürlüğü görevini yürüten Yunus Sancak, Pharmactive İlaç’ta CEO'luk görevini üstlendi. City University of London’da Finans Bölümü’nden mezun olan Yunus Sancak, iyi derecede İngilizce biliyor.

Açıklamaya göre, 200 milyon dolarlık yatırımla 2011 yılında kurulan Pharmactive İlaç, 108 bin metrekare alandaki üretim tesisinde sıvı, yarı katı ve katı hatlarda yıllık 330 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Çok sayıda global firmanın, Türkiye’deki stratejik üretim ortağı konumunda bulunan şirket tamamı kendi laboratuvarlarında olmak üzere, bugüne kadar 100’e yakın eşdeğer molekül geliştiriyor ve Türkiye’de en çok üretim yapan ilk 5 tesisten biri konumunda bulunuyor.

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