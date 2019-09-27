SPOR

Phillip Cocu'yu yıkan olay! 3 futbolcusu trafik kazası geçirdi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin üç futbolcusu trafik kazası geçirdi. Mason Bennett ve Tom Lawrence ile kazaya karışan takım kaptanı Richard Keogh'un futbol hayatının tehlikede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Derby County'de de başını şanssızlıklardan kurtaramıyor. Takımın Salı günü düzenlenen akşam yemeği etkinliğinin ardından evlerine dönmeyi reddeden üç futbolcusu Mason Bennett, Tom Lawrence ve Richard Keogh, mekandan dönüşte korkunç bir trafik kazasına karıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Alkollüyken araba kullandıkları tespit edilen Bennett ve Lawrence hakkında soruşturma başlatılırken kazada yaralanan takım kaptanı Keogh'un sezonu kapattığı ve futbol hayatının tehlikede olduğu öğrenildi.

5d8dfd9cae298bbfeea8064f

COCU: HERKES İÇİN KÖTÜ BİR HADİSE
Olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Cocu ise "Bu, kulüpteki herkes için son derece kötü bir hadise. Salı günü antrenmandan sonra takım hâlinde bir şeyler yapmak istemiştik. Pek çok oyuncu 20.00 civarında mekandan ayrıldı ancak küçük bir grup barda kalmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

''BUNUN SONUCUNA KATLANACAKLAR''
Yaşanan kazanın kendilerine pahalıya patladığını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Kaptanımız, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak. Kendisiyle görüştüğümde yıkılmış bir hâldeydi. Sonuç olarak bu olaya karışanlar, çok büyük bir hata yaptılar ve topluma kötü örnek oldular. Dolayısıyla bunun sonucuna da katlanacaklar" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Guardiola'dan transfer bombası! Türk yıldızGuardiola'dan transfer bombası! Türk yıldız
Mesut Özil'e saldıranlar hakkında flaş kararMesut Özil'e saldıranlar hakkında flaş karar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu derby county Mason Bennett Tom Lawrence Richard Keogh

En Çok Okunan Haberler

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

TFF Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Alex'ten derbi paylaşımı

Alex'ten derbi paylaşımı

Guardiola'dan transfer bombası! Türk yıldız

Guardiola'dan transfer bombası! Türk yıldız

İstanbul depremi sonrası Falcao'dan paylaşım

İstanbul depremi sonrası Falcao'dan paylaşım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
cucu da var birşeyler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Phillip Cocu'yu yıkan olay! 3 futbolcusu trafik kazası geçirdi

Cocu'yu yıkan olay! 3 futbolcusu trafik kazası geçirdi

Çağlar Söyüncü, Pep Guardiola'nın radarında

Guardiola'dan transfer bombası! Türk yıldız

Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

Mesut Özil'e saldıranlar hakkında flaş karar

Çağlar Söyüncü'ye Manchester City kancası

Dünya devi Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Chelsea 1 - 2 Liverpool

Liverpool, Chelsea'yi de yıktı

City çıldırdı! 8 farkla kazandılar

City çıldırdı! 8 farkla kazandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.