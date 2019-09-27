Phillip Cocu'yu yıkan olay! 3 futbolcusu trafik kazası geçirdi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Derby County'de de başını şanssızlıklardan kurtaramıyor. Takımın Salı günü düzenlenen akşam yemeği etkinliğinin ardından evlerine dönmeyi reddeden üç futbolcusu Mason Bennett, Tom Lawrence ve Richard Keogh, mekandan dönüşte korkunç bir trafik kazasına karıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Alkollüyken araba kullandıkları tespit edilen Bennett ve Lawrence hakkında soruşturma başlatılırken kazada yaralanan takım kaptanı Keogh'un sezonu kapattığı ve futbol hayatının tehlikede olduğu öğrenildi.

COCU: HERKES İÇİN KÖTÜ BİR HADİSE

Olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Cocu ise "Bu, kulüpteki herkes için son derece kötü bir hadise. Salı günü antrenmandan sonra takım hâlinde bir şeyler yapmak istemiştik. Pek çok oyuncu 20.00 civarında mekandan ayrıldı ancak küçük bir grup barda kalmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

''BUNUN SONUCUNA KATLANACAKLAR''

Yaşanan kazanın kendilerine pahalıya patladığını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Kaptanımız, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak. Kendisiyle görüştüğümde yıkılmış bir hâldeydi. Sonuç olarak bu olaya karışanlar, çok büyük bir hata yaptılar ve topluma kötü örnek oldular. Dolayısıyla bunun sonucuna da katlanacaklar" şeklinde konuştu.

