Pikap dereye uçtu, yardımına vatandaşlar koştu

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pikap dereye uçtu, yardımını ise vatandaşlar koştu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kavacık Köyü Gülbelen mevkiin de meydana geldi. Kavacık köyünden Karacaören köyü istikametine giden F.S. idaresinde pikap tarzı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücünün burnu bile kanamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobil jandarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla dereden çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



