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Piknik yaparken serinlemek isteyen vatandaş boğulmaktan son anda kurtuldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Denizli’de arkadaşlarıyla piknik yapan bir vatandaş, serinlemek için Menderes Nehrinden gelen bel hizasındaki suya kıyafetleri ile girdi.

Piknik yaparken serinlemek isteyen vatandaş boğulmaktan son anda kurtuldu

Denizli’de arkadaşlarıyla piknik yapan bir vatandaş, serinlemek için Menderes Nehrinden gelen bel hizasındaki suya kıyafetleri ile girdi. Alkollü olduğu iddia edilen vatandaş ayağının kayması neticesinde su içerisinde boğulmak üzereyken arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü başı mevkiinde arkadaşları ile birlikte piknik yapan kahvehane işletmecisi Süleyman D. (49), havanın sıcak olduğunu belirterek Menderes Nehrinden gelen bel hizasındaki suya kıyafetleri ile girdi. Alkollü olduğu iddia edilen Süleyman D.’nin ayağının kayması neticesinde su içerisine düştüğü belirtildi. Arkadaşlarının durumu fark etmesi ile kurtarılan vatandaşa ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Ardından sağlık ekiplerine haber veren Süleyman D.’nin arkadaşları, ekiplerin bölgeye gelmesi ile kalp masajı uygulanarak hayata döndürüldüğü öğrenildi. Durumunun ağır olduğu belirtilen Süleyman D., Çal Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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