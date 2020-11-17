Pil Fabrikası “Millet Bahçesi” Projesiyle kapılarını halka açıyor

Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek eski Pil Fabrikası alanında incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokuma nasıl ki güzel bir hale geldiyse, inşallah Pil Fabrikası da Antalya için, Kepez için güzel bir millet bahçesine, güzel bir yeşil dokuya dönüşecek.” dedi.

Eski Dokuma Fabrikası gibi yıllardır atıl durumda bulunan Pil Fabrikası da halkın kullanımına kazandırılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eylül ayında AK Parti Antalya Milletvekillerinin desteklerini de alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmüş ve Pil Fabrikası arazisine Millet Bahçesi oluşturulma talebinde bulunmuştu. Tütüncü’nün girişimleriyle Pil Fabrikası alanını millet bahçesine dönüştürme çalışmaları başladı. Başkan Tütüncü, bürokratlarıyla beraber Pil Fabrikası alanında incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet dönemi sanayi tesisi

Pil Fabrikasının anıları ile yaşatılması ve geleceğe taşınması gerektiğine değinen Başkan Tütüncü, “Pil Fabrikası Antalya için son derece önemli Cumhuriyet Dönemi Sanayi tesislerinden birisi… 1999 yılından itibaren burası fabrika hüviyetini kaybetmiş. İnşallah şimdi buraya güzel bir ‘Millet Bahçesi’ kazandırma noktasında önemli bir çalışmanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu konuyla ilgili kollarımızı sıvadık. İstiyoruz ve arz ediyoruz ki; Fabrikalar Mahallesi’nde Dokuma yerleşkesinin hemen yanında bu muhteşem ormanlık alanın içerisinde ki bu fabrika binası da hatıralarıyla yaşasın ve burası güzel bir millet bahçesine dönüşsün. Pil Fabrikası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çok değerli destekleriyle, katkılarıyla, gayretleriyle Antalya için özel önemli bir Millet Bahçesi’ne dönüşüyor. Kepez’in, Antalya’nın merkezine güzel bir Millet Bahçesi oluşturuluyor.” diye konuştu.