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  4. Pınar Deniz son haliyle gündem oldu! Estetik iddialarından sonra paylaştı

Pınar Deniz son haliyle gündem oldu! Estetik iddialarından sonra paylaştı

04.06.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ateşli sahneleriyle gündeme gelen Pınar Deniz’in görüntüsü hayranlarını ikiye böldü. “Estetik mi, zayıflık mı?” yorumlarına sebep olan oyuncunun son hali gündem olunca Deniz bir paylaşım yaparak dudaklarını yaptırmadığını söyledi.

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinden sonra Aktris dizisiyle de dikkat çeken Pınar Deniz katıldığı davette vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündem oldu.

Pınar Deniz'in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. Kimi "estetik" dedi kimi ise "Zayıflık ve makyaj" dedi.

Son günlerde dizideki ateşli sahneleriyle adından söz ettiren Pınar Deniz dudaklarını yaptırdığı iddialarından sonra hemen bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Oyuncu Pınar Deniz "Estetik mi?" diyerek dudaklarını oynatayarak yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Deniz ayrıca leopar desenli elbisesiyle de hayranlarından tam not aldı.

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