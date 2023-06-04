Pınar Deniz son haliyle gündem oldu! Estetik iddialarından sonra paylaştı

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinden sonra Aktris dizisiyle de dikkat çeken Pınar Deniz katıldığı davette vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile gündem oldu.

Pınar Deniz'in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. Kimi "estetik" dedi kimi ise "Zayıflık ve makyaj" dedi.

Son günlerde dizideki ateşli sahneleriyle adından söz ettiren Pınar Deniz dudaklarını yaptırdığı iddialarından sonra hemen bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Pınar Deniz "Estetik mi?" diyerek dudaklarını oynatayarak yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Deniz ayrıca leopar desenli elbisesiyle de hayranlarından tam not aldı.