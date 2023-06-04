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Neslihan Atagül iç çamaşırı giymedi! İddialı seçimi ve boşanma açıklaması dikkat çekti

04.06.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti uzun süredir gündemde. Minicik elbisesi ve sütyensiz tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu kocasıyla boşanacağı iddialarına yanıt verdi. Atagül'ün sütyensiz tarzı hayranlarından tam not aldı.

Neslihan Atagül iç çamaşırı giymedi! İddialı seçimi ve boşanma açıklaması dikkat çekti

Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş halleri gündeme bomba gibi düşmüştü. O görüntülerden sonra boşanma iddiaları gündeme gelse de Neslihan Atagül eşinin arkasında durmuştu.

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'in kapanış partisine katılan Neslihan Atagül hem bu konular sebebiyle hem de iddialı tarzıyla dikkat çekti.

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"KEYFİMİZ YERİNDE..."

Süper minisi ve sütyensiz seçimiyle hayranlarından tam not alan güzel oyuncu boşanma iddialarına şu yanıtını verdi:

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"Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz."


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Neslihan Atagül

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