Neslihan Atagül iç çamaşırı giymedi! İddialı seçimi ve boşanma açıklaması dikkat çekti

Kadir Doğulu'nun kadınlarla sarmaş dolaş halleri gündeme bomba gibi düşmüştü. O görüntülerden sonra boşanma iddiaları gündeme gelse de Neslihan Atagül eşinin arkasında durmuştu.

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'in kapanış partisine katılan Neslihan Atagül hem bu konular sebebiyle hem de iddialı tarzıyla dikkat çekti.

"KEYFİMİZ YERİNDE..."

Süper minisi ve sütyensiz seçimiyle hayranlarından tam not alan güzel oyuncu boşanma iddialarına şu yanıtını verdi:



"Ben ne söylersem söyleyeyim herkes kendine göre algılıyor, anlaşılamıyorum. Yazılan - çizilenlerin hepsi gerçek dışı. Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde. Boşanmıyoruz."



