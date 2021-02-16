Pınar Gültekin davasında tutuklu sanıklardan Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatı Rezan Epözdemir, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tahliye kararına itiraz etti.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, sanık Mertcan Avcı'nın yurt dışı yasağı konularak tahliye kararı verilmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi gönderdi.

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Sanık Mertcan Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek suçundan yargılanan ağabeyi Cemal Metin Avcı ile aynı dosya kapsamında yargılanması, yine Mertcan Avcı'nın ağabeyiyle bağlantılı olması, bu nedenle yapılan yargılama kapsamında tüm delillerin toplanmamış olması da dikkate alındığında tahliye edilen Mertcan Avcı'nın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması nedeniyle verilen tahliye kararının tutuklamadan beklenen yararı sağlamayacağı, bu nedenle usul ve yasalara aykırı olduğu, verilen tahliye kararının itirazen kaldırılması ve sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması, itirazın yerinde görülmediği takdirde itirazımızın itirazı incelemeye yetkili ve görevli Muğla 1. Ağır Mahkemesine gönderilmesi kamu adına talep olunur."