Pınar Karşıyaka, Akil Mitchell'ı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu Akil Mitchell'ı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 yaşındaki atletik uzun Akil Mitchell, önümüzdeki sezon Pınar Karşıyaka'mızın formasını terletecek." ifadelerine yer verildi.



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