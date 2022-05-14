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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında pes etmedi

14.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Ufuk Sarıca: "İlk maçta farklı yenildikten sonra gururlu bir takımın yapması gereken reaksiyonu gösterdik"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes'i 79-73 yenerek seride 1-1 eşitliği sağlayan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "İlk maçta farklı yenildikten sonra gururlu bir takımın yapması gereken reaksiyonu gösterdik." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Anadolu Efes ile oynadıkları ilk maça göre çok daha diri ve kuvvetli bir mücadele ortaya koyduklarının söyledi.

Sezon başı kurdukları kadroyla sadece 5-6 maçta mücadele edebildiklerini hatırlatan Sarıca, "Dünkü karşılaşmada 10 kişi ile sahadaydık. Büyük taraftar gücümüz var, o da bizim için ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. İlk maçta farklı yenildikten sonra gururlu bir takımın yapması gereken reaksiyonu gösterdik. Bize yakışır ruhu sergiledik." diye konuştu.

Serinin ikinci maçındaki hakem kararlarına da değinen Sarıca, "Maçın içinde her iki tarafa da çalınan ve çalınmayanlardan dolayı hakem kararları müspet değil. Anadolu Efes'in buna ihtiyacı yok. Dörtlü Final öncesinde onlara yapılanlar iyilik de değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çeyrek finalde rakipleriyle bir maç daha yapacaklarına dikkati çeken Sarıca, "Aynı gücümüzle oynamamız lazım. Belki skoru eşitledik ama sonuçta Anadolu Efes ile oynuyoruz, her gün aynı mücadeleyi yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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