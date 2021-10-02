Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçının ardından

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ikinci yarıda sıkıntılı anlar yaşadıklarını ancak yeni bir kadro olduklarını belirterek, bunun doğal olduğunu bildirdi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, önemli bir rakibe karşı çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maça çok güçlü ve etkileyici bir performansla başladıklarını ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

“Bonzie Colson’ın ilk yarıdaki performansı çok iyiydi. Ben uzun süredir böyle bir ilk yarı performansı görmemiştim. İkinci yarıda biraz sıkıntılı anlar yaşadığımız oldu. Ancak bu kadar yeni oyuncuyla, bu kadar farkla öndeyken bu sıkıntılar doğal. Sonuçta oyunu domine ettik ve kazanmayı başardık. Bu noktada kazanarak devam etmek çok önemli. Bütün takımımı kutluyorum."

- Erhan Ernak: "Gerekli dersleri çıkartacağız"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak da maçın başında doğru enerjiyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Maç için kendilerine koydukları kuralları, hedefleri yerine getiremediklerini ve fark oluştuğunu belirten Ernak, "İkinci yarıda toparlandık ama geriden geldiğimiz için fazla enerji tükettik. Maçı tekrar izleyip, gerekli dersleri çıkartacağız. Oyuncularımı çabalarından, rakibimizi de galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.

