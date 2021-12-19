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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Hatalarımızı düzeltmemiz lazım"

19.12.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "Hatalarımızı düzeltmemiz lazım"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde dün konuk ettiği Türk Telekom'a 76-71 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hatalarını düzeltmeleri gerektiğini bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Türk Telekom karşısında özellikle ilk yarıda savunmada çok temassız oynadıklarını, hücumda da müsabakaya biraz gergin başladıklarını belirtti.

Bunun sonucunda beklemedikleri bir farkla karşılaştıklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda oyunu çevirdik ve kontrolü elimize aldık. Savunmayı da hücumu da kuvvetlendirerek rakibimizi yakaladık. Pes etmeden mücadele etme kısmını sonuna kadar gerçekleştirdik. Ancak Türk Telekom sporcuları maç boyunca en kritik anlardaki atışları baskete çevirdiler. Hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Bunların üzerinde çalışacağız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağımız bir maç var, ona odaklanmalıyız. Bu maçın oynanıp oynanmayacağı soru işareti. Bizim grubumuzdaki diğer maç koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi. Kurala göre grupta oynanacak son maçlar aynı saatte başlamalı. Bizim maçımız için kararı bekliyoruz."

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