Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan üst üste 8. maçını kazanan ekibine tebrik

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 86-78 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Fethiye deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Takımını tebrik eden Sarıca, "Karşılaşmada arayı açmamıza rağmen rakibimiz maçı bırakmadı. Bütün maç öndeydik ama bizim de bazı oyuncuları rotasyona sokmamız gerekiyordu. Bu arada yakalandık ama yine de istediğimizi elde ettik. Arka arkaya 8. maçımızı kazandık ki bunun 5'i deplasmandaydı. Hem Avrupa hem de lig programı çok sıkışık. Bu bakımdan tüm oyuncularımı kutluyorum."

Önlerinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'da oynayacakları Fortitudo Bologna maçının olduğunu hatırlatan Sarıca, bu maçtan da galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

Ligde üst üste sekizinci, toplamda 13. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta mücadelesinde 12 Ocak Salı günü İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'ya konuk olduktan sonra 17 Ocak Pazar günü Empera Halı Gaziantep Basketbol'la İzmir'de karşılaşacak.

