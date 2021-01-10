YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan üst üste 8. maçını kazanan ekibine tebrik

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan üst üste 8. maçını kazanan ekibine tebrik

10.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca'dan üst üste 8. maçını kazanan ekibine tebrik

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 86-78 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Fethiye deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Takımını tebrik eden Sarıca, "Karşılaşmada arayı açmamıza rağmen rakibimiz maçı bırakmadı. Bütün maç öndeydik ama bizim de bazı oyuncuları rotasyona sokmamız gerekiyordu. Bu arada yakalandık ama yine de istediğimizi elde ettik. Arka arkaya 8. maçımızı kazandık ki bunun 5'i deplasmandaydı. Hem Avrupa hem de lig programı çok sıkışık. Bu bakımdan tüm oyuncularımı kutluyorum."

Önlerinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'da oynayacakları Fortitudo Bologna maçının olduğunu hatırlatan Sarıca, bu maçtan da galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

Ligde üst üste sekizinci, toplamda 13. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta mücadelesinde 12 Ocak Salı günü İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'ya konuk olduktan sonra 17 Ocak Pazar günü Empera Halı Gaziantep Basketbol'la İzmir'de karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Buca Belediyesinden Yıldızlar ormanı açıklaması

Buca Belediyesinden Yıldızlar ormanı açıklaması

Bakan Soylu’dan DEÜ ve DAUM’a teşekkür

Bakan Soylu’dan DEÜ ve DAUM’a teşekkür

TFF 1. Lig'de ilk yarı heyecanı Akhisarspor-Adanaspor maçıyla tamamlanacak

TFF 1. Lig'de ilk yarı heyecanı Akhisarspor-Adanaspor maçıyla tamamlanacak

Ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştiriliyor

Ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştiriliyor

Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi

Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi

Genç denizcileri buluşturan Youngship Türkiye, TÜRDEF üyesi oldu

Genç denizcileri buluşturan Youngship Türkiye, TÜRDEF üyesi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.