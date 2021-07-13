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Pınar Karşıyaka, Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti

13.07.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, uzun forvet Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Burak Can Yıldızlı'nın önümüzdeki sezon Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan Yıldızlı, 2,02 metre boyunda.

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