Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'i transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Mert Celep'i kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezonu Semt77 Yalovaspor'da geçiren Mert Celep'in 2012-2018 yıllarında yeşil-kırmızılı ekipte forma giydiği hatırlatıldı.

Mert Celep'in 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka'da mücadele edeceği aktarıldı.



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