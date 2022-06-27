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Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'i transfer etti

27.06.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'i transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Mert Celep'i kadrosuna kattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezonu Semt77 Yalovaspor'da geçiren Mert Celep'in 2012-2018 yıllarında yeşil-kırmızılı ekipte forma giydiği hatırlatıldı.

Mert Celep'in 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka'da mücadele edeceği aktarıldı.

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