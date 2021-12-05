Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Kudüs'ü konuk edecek

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta ilk 2 maçını kazandıktan sonra İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya 2 müsabakayı da kaybeden Pınar Karşıyaka'nın grup liderliği şansı kalmadı. İzmir ekibi 5. maçlar öncesi ikinci sırada yer alıyor.

Lider bitirecek ekibin doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı grupta ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise son 16 için play-in turunda mücadele edecek. Kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak play-in turunda B Grubu'nun ikincisi A Grubu'nun üçüncüsüyle, B Grubu'nun üçüncüsü ise A Grubu'nun ikincisiyle eşleşecek.

- Avrupa'da 243. maç

Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 242 müsabakada 131 galibiyet, 109 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 266 sayı atarken, potasında 18 bin 692 sayı gördü.

