Pınar Karşıyaka, Michael Roll'u transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD doğumlu Michael Roll'u transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, şutör oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tunus Milli Takımı adına da mücadele eden 34 yaşındaki Roll, Türkiye'de daha önce Bornova Belediyespor, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Beşiktaş formaları giymişti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz