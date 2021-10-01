Pınar Karşıyaka, Michael Roll'u transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD doğumlu Michael Roll'u transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, şutör oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tunus Milli Takımı adına da mücadele eden 34 yaşındaki Roll, Türkiye'de daha önce Bornova Belediyespor, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Beşiktaş formaları giymişti.

