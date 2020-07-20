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Pınar Karşıyaka, Raymar Morgan'ı transfer etti

İZMİR HABERLERİ  | 20.07.2020 22:56 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka, Raymar Morgan'ı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li forvet Raymar Morgan'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Morgan ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

En son Rusya'da Unics Kazan forması giyen tecrübeli basketbolcu 2011-2012 sezonunda kısa dönem Pınar Karşıyaka'da mücadele etti. Morgan, 2017-2018'de ise TOFAŞ'da forma giydi.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon takımda forma giyen David John Kennedy'nin sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha uzattı.

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