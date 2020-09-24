Pınar Karşıyaka sezona iyi başlamak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı bilinmeyenlerin olduğunu ancak sezonu sağlıklı şekilde sürdürüp, sıralamada üstlerde yer almak istediklerini bildirdi.

Sarıca, AA muhabirine, bu sezon koronavirüs salgını nedeniyle değişik bir sezonun yaşanacağını, tüm takımlarda olduğu gibi sezon başlayacağı için heyecanlı olduklarını ancak taraftarsız bir sezonun ve salgın sürecinin motivasyonlarını etkilediğini söyledi.

Bu sezonun değişik bir tecrübe olacağını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"İlk maçımızı ligin yeni ekibi Fethiyespor'la oynayacağız. Onların da ne durumda olduğunu çok iyi bilemiyoruz. Çünkü eksik kadroları var, tamamlamaya çalışıyorlar. Onlar için de kolay değil, onlara da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız ve sağlıklı bir şekilde ligi devam ettiririz."

Sarıca, Pınar Karşıyaka'da bulunduğu tüm sezonlarda hep yukarıları hedefleyen hatta şampiyonluklar kazanan bir ekip olduklarını belirterek, bu sezon da bunu gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade etti.