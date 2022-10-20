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Pınar Karşıyaka, TOFAŞ karşısında taraftar desteği bekliyor

20.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, TOFAŞ karşısında taraftar desteği bekliyor

İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. hafta açılış maçında yarın TOFAŞ'ı konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, taraftarlarını maça davet etti.

Sarıca, yaptığı açıklamada, 3 galibiyetle başladıkları Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde özellikle Galatasaray Nef ve Beşiktaş Emlakjet gibi takımları dış sahada yenmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde seyircisiz maçta grubun önemli takımlarından AEK'yi yenmelerinin kendilerini ileriki dönem için umutlandırdığını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"İyi bir sezon girişi olmasına rağmen hala tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemem. Ayağımızı yere sağlam basarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir sezon var. Bizim gibi yeni bir takım sezona 2-3 mağlubiyetle de başlayabilirdi. Bu süreci kaybetmeden geçmek bizim lehimize oldu. Ekibim için sağlıklı ve eksiksiz olarak sezonu sürdürmek önemli diğer bir konu olacak. Oldukça uzun ve sert virajları olan bir maraton var. Tam kadro olarak bu yolu yürüyebilmek gerçekten önemli bir husus. Önümüzde kritik bir TOFAŞ maçı var. Sezon açılışını taraftarımızın da yapmasını bekliyoruz. Yarın saat 19.00’da tüm salonu dolu görmek istiyoruz."

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ karşılaşması yarın saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

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