Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yardımcı antrenörlerinden Engin Gençoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Beysu Konyaspor Basketbol'da başantrenörlük görevine getirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, yeşil-kırmızılı ekibe yıllarca hizmet veren yardımcı antrenör Engin Gençoğlu ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı belirtildi.

Engin Gençoğlu'nun Beysu Konyaspor Basketbol'un başantrenörü olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Değerli antrenörümüz Engin Gençoğlu'na Pınar Karşıyaka'mıza verdiği emek için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.



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