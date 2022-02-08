YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu

Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu

08.02.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yardımcı antrenörlerinden Engin Gençoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Beysu Konyaspor Basketbol'da başantrenörlük görevine getirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, yeşil-kırmızılı ekibe yıllarca hizmet veren yardımcı antrenör Engin Gençoğlu ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı belirtildi.

Engin Gençoğlu'nun Beysu Konyaspor Basketbol'un başantrenörü olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Değerli antrenörümüz Engin Gençoğlu'na Pınar Karşıyaka'mıza verdiği emek için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
Vaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendiVaka sayıları artan Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gözlendi
Altay, Göztepe galibiyetiyle moral kazandıAltay, Göztepe galibiyetiyle moral kazandı

İzmir Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:31
İkindi
16:22
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Salı

Yazal Eczanesi
Aliaga
Martım Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Bu düğün çok başka! Gelinin ölen babası da katıldı

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

“Fotoğraflarımı çaldılar” deyip isyan etti! Flört sitelerinde...

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.