Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ile yollarını ayırdı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Sonsırma'nın takımdan ayrıldığı bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana kadroda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz