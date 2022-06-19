Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ile yollarını ayırdı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Sonsırma'nın takımdan ayrıldığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana kadroda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

