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  4. Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

27.01.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3 oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Daha önce bir oyuncu ile teknik kadrodan bir kişinin de testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.

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